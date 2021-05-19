Мільйон переглядів: всього за добу українці Go_A зайняли перше місце в трендах ютубу

Після феєричного виступу в першому півфіналі Євробаченні-2021 та проходження у фінал український гурт Go_A похизувався новим досягненням. Відео їхнього номеру отримало перше місце в трендах ютубу. Букмекери пророкують колективу 4 сходинку.

Ексцентричний етнофольк гурт Go_A запалив сцену Євробачення-2021 в Роттердамі. Як українські фани, так й іноземна публіка захоплена енергійною україномовною піснею SHUM. Це яскраво демонструють тренди ютубу – 1,2 мільйона переглядів і перше місце на вкладці "Популярне".

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Відео з виступу всього за декілька годин має понад 1 мільйон переглядів на офіційному каналі Євробачення та потрапило на 1 місце в трендах ютубу. Україна пошуміла,

– гордо написали музиканти.

Стежить Go_A і за прогнозами букмекерів на Євробаченні-2021. Зараз український гурт займає четверту сходинку, поступаючись перемогою лише Італії, Франції та Мальті.

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Додамо, не вперше гурт Go_A вривається в тренди ютубу. Відео першої репетиції колективу на арені Ahoy в Роттердамі займало третю позицію в трендах ютубу, викликавши бурхливу реакцію іноземних фанів. На цей момент ролик переглянули понад 900 тисяч разів.

Євробачення 2021 перший півфінал – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн