Вишуканий вихід: королева Летиція з'явилась на публіці у розкішній сукні вишневого кольору

Іспанська королева Летиція 27 січня прийшла на церемонію вручення премії у сфері журналістики. Для виходу у світ вона обрала розкішну сукню вишневого кольору.

До того, як вийти заміж за короля Філіпа VI, королева Летиція працювала у сфері журналістики. Сьогодні, 27 січня, вона побувала у палаці, де відбулась церемонія Luis Carandell Awards – вручення журналістської премії.

До слова У сукні за 10 тисяч гривень: Кейт Міддлтон підкорила елегантним образом

Образ Летиції

Іспанська королева вразила публіку новою появою у розкішному look. Вона обрала сукню довжини міді вишневого кольору від Carolina Herrera. У ній Летиція вийшла вже вдруге – вперше вона одягнула цю сукню у 2018 році.

Закрите вбрання-футляр на довгий рукав вдало підкреслювало витончену фігуру Її Величності й мало невеликий виріз у зоні декольте. Королева Іспанії поєднала сукню з червоними туфлями на високих підборах.

Летиція доповнила образ клатчем у тон та срібними сережками-підвісками. Злегка накручене волосся спадало на плечі королеви, а на її обличчі красувався макіяж з акцентом на очах. Її Величність не забула про захисну маску.

Останні образи королеви Іспанії

На зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку Летиція постала у шкіряній спідниці та вишуканій накидці.

У твідовому костюмі з вишивкою на спідниці вона з'явилась на церемонії вручення нагород у Мадриді.

Для ділової зустрічі іспанська королева приміряла сірий штанний костюм, який поєднала з чорними туфлями.