Дружина принца Вільяма 26 січня з'явилась на публіці. Кетрін відвідала організацію Shout – служба обміну текстовими повідомленнями для підтримки людей у складних ситуаціях. Кейт Міддлтон поспілкувалась з працівниками та волонтерами.
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Образ Кейт Міддлтон
Для чергового світського виходу герцогиня Кембриджська обрала стриманий, але елегантний аутфіт. Вона постала на публіці у шифоновій смарагдовій сукні з леопардовим принтом на довгий рукав.
Нове вбрання обійшлось Кетрін у 255 фунтів стерлінгів – приблизно 10 тисяч гривень.
Кейт Міддлтон підкреслила талію широким чорним поясом та поєднала вбрання з високими замшевими чоботами від Ralph Lauren. Вишуканості образу додали золоті сережки-кільця.
Дружина принца Вільяма накрутила волосся локонами та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.
Новий вихід Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Новий вихід Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Останні образи герцогині
- Для першого виходу у новому році вона обрала темно-сині штани Jigsaw, трендове синє пальто та сережки-підвіски від Accessorize.
- У пальті верблюжого кольору та довгій трикотажній сукні Кейт Міддлтон з'явилась у лікарні Ланкашира, де зустрілась з цуценям-терапевтом.