У сім'ї піаніста-віртуоза Євгена Хмари та співачки Дар'ї Ковтун, відомої як ODARA, поповнення. Днями вони стали багатодітними батьками. У них народився другий син.
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Євген Хмара мило прокоментував народження сина
Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас з Дар'єю своїми батьками. На одну Хмару стало більше,
– підписав піаніст.
Схоже, народжувала Дар'я Ковтун у Києві, адже ще в червні, оголошуючи про вагітність дружини, Євген Хмара дуже хотів, щоб син з'явився саме в Україні. Він мріяв, щоб Україна до того часу перемогла й була безпечною, але, на жаль, третій малюк подружжя теж став дитиною війни.
"Якщо війна йтиме далі, після народження дитини, якщо буде загроза життю, гадаю, відвезу її та дітей до Австрії", – ділився піаніст місяць тому. Тож, очевидно, невдовзі Дар'я Ковтун з дітьми виїде за кордон.
Євген Хмара з дружиною Дар'єю Ковтун і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза
Євген Хмара з дружиною Дар'єю Ковтун і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза
Євген Хмара з новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза
З поповненням Євгена Хмару привітали зіркові друзі з шоу-бізу:
- Ірина Федишин: "Вітаємо. Хай росте здоровий та щасливий";
- Володимир Остапчук: "Вітаю";
- Світлана Тарабарова: "Вітаю від всієї родини";
- Мята: "Женю, яка прекрасна новина. Я вас вітаю, ви прекрасні батьки. Щастя вам та насолоди";
- Соломія Вітвіцька: "Вітання".