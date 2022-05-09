36-річна Віра Кекелія влаштувала сімейну фотосесію з чоловіком Романом і сином Іваном. У ній вона вперше засвітила округлий животик, зізнавшись тим самим, що скоро народить вдруге.
Зворушлива підбірка "Ваш фронт – це ваші діти": як українські зірки вітають з Днем матері
Віра Кекелія вагітна вдруге
У цей непростий час Всесвіт нам подарував прекрасну можливість – вдруге стати батьками,
– оголосила Віра Кекелія в День матері.
"Мені дуже важко добирати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов, і сум одночасно. Життя продовжується, і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає в цілому світі", – висловилася зірка "Жіночого кварталу".
Віра Кекелія додала, що обіймає та захоплюється кожною мамою.
Вдруге вагітна Віра Кекелія з чоловіком і сином: фото
Для перегляду всіх фото гортайте вправо
Нагадаємо, за час війни в Україні народило кілька зіркових матусь:
- Учасниця "Танців з зірками" Яна Заєць стала мамою на другий день війни. Вона народжувала під вибухи, а в перерві між переймами спускалась у бомбосховище.
- Дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева народила доньку на самий Великдень, у ніч з 23 на 24 квітня. Крихітка з'явилося на світ за кордоном.