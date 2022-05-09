36-річна Віра Кекелія влаштувала сімейну фотосесію з чоловіком Романом і сином Іваном. У ній вона вперше засвітила округлий животик, зізнавшись тим самим, що скоро народить вдруге.

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Віра Кекелія вагітна вдруге

У цей непростий час Всесвіт нам подарував прекрасну можливість – вдруге стати батьками,

– оголосила Віра Кекелія в День матері.

"Мені дуже важко добирати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов, і сум одночасно. Життя продовжується, і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає в цілому світі", – висловилася зірка "Жіночого кварталу".

Віра Кекелія додала, що обіймає та захоплюється кожною мамою.

Вдруге вагітна Віра Кекелія з чоловіком і сином: фото

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Нагадаємо, за час війни в Україні народило кілька зіркових матусь: