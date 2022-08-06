Ольга Сумська зізналася, що мало не щодня їй "прилітають" страшні слова через мовчання доньки Антоніни. Деякі з фоловерів, як і Кондратюк, радять зректися її, але як мама вона ніколи на це не піде.

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Що Сумська відповіла на поради зректися доньки з Москви

Коли мені "прилітають" якісь поради на кшталт того, що я маю зректися своїх дітей, – ніколи, навіть думки такої немає. І взагалі як можна таке порадити матері?

– не вкладається в голові у Сумської.

Ба більше, вона не збирається виправдовуватися перед Україною за мовчання своєї дорослої 32-річної доньки.

"Я не маю права виправдовуватися перед українцями за свою доньку, перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей, і своїх чоловіків, і свої будинки, свої міста. Я не буду це робити", – наголосила акторка.

Ольга Сумська з донькою Антоніною / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, Сумська вже відповідала Ігорю Кондратюку, який радив розірвати стосунки з Антоніною. "Пане Кондратюку, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю", – казала акторка ще у травні.

Чому донька Сумської досі не виїхала з росії

Як з'ясувалося, зірка щодня спілкується з Антоніною, але вона й сама стежить за телеграм-каналами й бачить, що відбувається. За словами акторки, її донька не може ані виступити проти війни, ані виїхати з росії, адже у неї двоє малих дітей – 5-річна донька Єва та 2-річний син Данило.

Ті українці, які перебувають там, в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Ті люди, які не можу висловитися, перебувають там у режимі страшного терору. Там тотальна залежність. Крок вліво, крок вправо і все. Це вже Північна Корея,

– наголосила Ольга Сумська.

"Найстрашніше – я не знаю, що далі. У мене там онуки. Мені дуже боляче. Я тримаюся зараз, не дам волю емоціям, але, повір, мені дуже боляче", – зізналася зірка зі сльозами на очах.

Нагадаємо, у липні Ольга Сумська давала інтерв'ю 24 каналу в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю 24 каналу з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн