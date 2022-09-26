Сини Джамали зараз живуть в Туреччині разом з її сестрою. Артистка вперше змогла побачитися з ними після тривалої розлуки. Старший син Емір навіть побував на репетиції зіркової матусі.

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Старший син Джамали був на "Танцях з зірками" у Польщі

Джамала погодилася на участь в "Танцях з зірками", оскільки під час її виступів збирають кошти на допомогу українським дітям. Виконавиця дуже сумує за власними дітьми, але й прагне якомога довше залишатися в проєкті, щоб зібрати якнайбільше грошей. Через це й страждає, оскільки життя на відстані з найріднішими – це дуже важко.

Атмосферними моментами з сином Джамала поділилася в інстаграм-сторіс. Артистка показала, що Емір прийшов до неї на репетицію, побував на знімальному майданчику, де познайомився з партнером Джамали – польським танцівником Яцеком Єшке.

А після цього Емір разом з матусею пішов до гримерки, де йому зробили нову стильну зачіску. На обличчях хлопчика та його мами сяяли усмішки. Видно, що вони неабияк раді провести разом час.

Син Джамали на "Танцях з зірками" / Скриншоти інстаграм-сторіс

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Джамала постійно допомагає Україні. Вона з синами виїхала за кордон, але там не сидить на місці. Виконавиця тривалий час гастролювала світом з благодійними концертами, а коли зрозуміла, що цього замало, погодилася взяти участь у "Танцях з зірками" в Польщі. З допомогою цього проєкту Джамала збирає гроші для українських дітей. Заради допомоги Україні та землякам артистці доводиться жити в розлуці не лише з чоловіком, а й з рідними дітьми.