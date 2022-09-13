У тік-тоці, який активно веде Маша, вона опублікувала новий ролик, у якому пояснила слова з попереднього відео, через які прихильники подумали, що вона відмовилася від навчання у Великій Британії.

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Маша Полякова все-таки навчатиметься у Великій Британії

Дівчина заявила, що вона не відмовлялася від навчання за кордоном заради хлопця, оскільки це по-дурному – обирати когось замість себе. Маша вже в Лондоні, готується до навчання в університеті, яке розпочнеться через два тижні.

Завжди треба йти до своєї мрії, вибирати все на користь собі. Все добре. Я нікуди не пішла, нікого не обирала, тільки себе,

– наголосила Маша.

Оля Полякова опублікувала декілька сторіс в інстаграмі, де підтвердила слова доньки. Зараз артистка разом з Машею у Лондоні. Зіркова матуся та її донька відправилися на екскурсію лондонськими замками. Полякова показала, що люди несуть квіти у кожен замок. Роблять це, щоб вшанувати покійну королеву Єлизавету II.

Полякова з донькою в Лондоні / Скриншоти інстаграм-сторіс артистки

Зверніть увагу! Маша Полякова вступила до престижного музичного університету BMus в Лондоні. Дівчина давно цікавиться музикою і після школи вирішила навчатися у цій сфері.