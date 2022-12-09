Після скандалу з інтерв'ю в Росії: Віра Брежнєва зі сльозами нагадала, що українка

У середу, 7 грудня, Віра Брежнєва вперше вийшла на сцену з початку російського вторгнення. Вона дала концерт у Ризі, Латвія, де заявила, що українка, і розплакалася.

Схоже, Віра Брежнєва назвалася українкою на тлі того, що в мережі сплило її давнє інтерв'ю українофобу В'ячеславу Манучарову. 2019 року на російському ТБ вона заперечувала, що українська співачка. Це коментували як "майстер-клас по перевзуванню", адже зараз артистка допомагає Батьківщині, співає про вишиванку та не цурається свого походження.

До теми TAYANNA чесно відповіла, як ставиться до Брежнєвої, яка не хотіла бути українською співачкою

Віра Брежнєва розплакалася і назвалася українкою на концерті в Ризі

Сольник у кінотеатрі в Ризі став першим концертом співачки після 24 лютого. На сцені вона наголосила на тому, що змінила псевдонім – віднедавна вона не Віра Брежнєва, а просто VERA.

У Латвії артистка розплакалася ще й тому, що вперше за 20 років вокальної кар'єри зробила перерву аж на 9 місяців. Вона обережно нагадала, що весь цей час не сиділа без діла, а займалася "хорошими справами".

Вперше за 20 років кар'єри у мене була перерва в дев'ять місяців. Я – Віра. І я – українка. Зараз у моїй країні війна, саме тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сиділи і просто робити хороші справи. Увесь цей час я зі своєю країною, я допомагаю,

– заявила Віра Брежнєва зі сцени.

Цікаво, що впродовж усього концерту вона спілкувалася з публікою російською мовою і, як запевняють у джерелі, не стала різко висловлюватися на адресу Росії.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну Віра Брежнєва виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України, і тоді всі подумали, що співачка в Польщі. Однак вона спростувала чутки й написала, що в Італії в них теж є невеликий пункт допомоги.

У шоу-бізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає не лише біженцям, а й ЗСУ. Ведуча новин Наталія Мосейчук каже, що всі 8 років війни вона тихцем фінансує українські батальйони. Слава Дьомін теж запевняє, що її благодійність почалася задовго до 24 лютого, просто вона "не любить понтуватися своїми вчинками". Попри це після україномовного релізу з TAYANNA дружину Меладзе все одно розкритикували.