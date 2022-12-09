Вера Брежнева назвалась украинкой на фоне того, что в сети сплило ее давнее интервью украинофобу Вячеславу Манучарову. В 2019 году на российском ТВ она отрицала, что украинская певица. Это комментировали как "мастер-класс по переобуванию", ведь сейчас артистка помогает Родине, поет о вышиванке и не отказывается от своего происхождения.

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Вера Брежнева расплакалась и назвалась украинкой на концерте в Риге

Сольник в кинотеатре в Риге стал первым концертом певицы после 24 февраля. На сцене она отметила, что изменила псевдоним – с недавних пор она не Вера Брежнева, а просто VERA.

В Латвии артистка расплакалась еще и потому, что впервые за 20 лет вокальной карьеры сделала перерыв на 9 месяцев. Она осторожно напомнила, что все это время не сидела без дела, а занималась "хорошими делами".

Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. И я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни до чего. Но что-то не могла я больше сидели и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю,

– заявила Вера Брежнева со сцены.

Интересно, что на протяжении всего концерта она общалась с публикой на русском языке и, как уверяют в источнике, не стала резко высказываться в адрес России.

Напомним, что из-за полномасштабной войны Вера Брежнева уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарку для Украины и тогда все подумали, что певица в Польше. Однако она опровергла слухи и написала, что в Италии у них тоже небольшой пункт помощи.

В шоу-бизе утверждают, что Вера Брежнева помогает не только беженцам, но и ВСУ. Ведущая новостей Наталья Мосейчук говорит, что все 8 лет войны она тихо финансирует украинские батальоны. Слава Демин тоже уверяет, что ее благотворительность началась задолго до 24 февраля, просто она "не любит понтоваться своими поступками". Несмотря на это после украиноязычного релиза с TAYANNA жену Меладзе все равно раскритиковали.