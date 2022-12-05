Майже два місяці тому Тетяна Решетняк та Віра Брежнєва презентували україномовний трек про вишиванку. Після релізу на TAYANNA звалився хейт, адже не всім імпонує позиція дружини Меладзе, яка всі вісім років війни пробивалася в російський шоу-біз, а після 24 лютого отямилася. Однак співачка в цьому менш категорична.

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Як TAYANNA ставиться до Віри Брежнєвої

TAYANNA нібито не береться судити українських артистів, які до повномасштабного вторгнення працювали в Росії, а зараз допомагають Батьківщині. Себто таких як Віра Брежнєва. На думку співачки, на все воля Божа.

Я залишаюся при собі, при своїй думці. Я вважаю, що шлях людини дуже особливий, і він її індивідуальний. Головне, щоб людина несла в серці добро і любов. Потім Боженька на небі все вирішить набагато краще, ніж ми, люди зі свого боку, за якимись своїми призмами, пережитими ситуаціями. Мені здається, на небі все видно,

– відповіла TAYANNA.

Варто зауважити, що саме Решетняк запропонувала Вірі Брежнєвій дует. Та була першою, кому написала артистка, коли вигадала давати нове життя українським пісням, які вважають народними.

"Я написала перша, тому що хотіла робити проєкт – випускати українські народні пісні дуетом, але онлайн співати. Я написала Вірі: так і так. Вона каже: "Вау, клас, крута ідея, давай робити". Це була якась така синергія, не було довгих роздумів, переписки менеджменту. Ми з нею вдвох вирішили, зустрілися, записали, і ось так вийшла у нас прекрасна робота", – поділилася TAYANNA.

TAYANNA та Віра Брежнєва – Вишиванка: дивіться відео онлайн