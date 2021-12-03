Він не витримав тиску, – скандальний Заліско відреагував на смерть директора Будинку вчених
Джерело:інстаграм Олександра Заліска
Блогер Олександр Заліско дізнався про смерть директора Будинку вчених у Львові Романа Славітича. Він записав відеоролик, у якому просить людей задуматись про те, які новини вони читають та що говорять.
29-річний Заліско, святкування дня народження якого спричинило чималий скандал, певний час ігнорував людей та не вибачався за свято у День пам'яті жертв Голодомору. Після відмови брендів у співпраці з чоловіком він вибачився перед підписниками, але як і більшість його друзів-блогерів натякав, що в усьому винні ЗМІ, які "роздули" скандал.
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Після звістки про раптову смерть 75-річного Романа Славітича 3 грудня він опублікував емоційне відео, де співчуває родині директора Будинку вчених.
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Текст публікації Олександра Заліска:
"Сталася жахлива подія… Сьогодні помер директор Львівського будинку вчених пан Роман.
Це – велике горе. Я співчуваю родині пана Романа та всім, хто співпрацював з ним…
Він не витримав того тиску, який відбувався на нього останні дні. Я прошу усіх, кого це стосується – будь ласка, думайте про людей. Про тих, хто опосередковано став учасниками подій, пов’язаних із святкуванням мого дня народження. Про тих, хто читає новини про це.
Я сприймаю все, що відбувається як великий урок для мене. І я вже несу персональну відповідальність за свої вчинки, як це і має бути. Я знов і знов вибачаюсь за непродуманість моїх вчинків… Прошу всіх набрати у груди повітря та подумати про те, що варто вашої уваги, часу і турботи. І разом зі мною помолитися у пам’ять про пана Романа, який пішов із життя".
Також Заліско залишив інстаграм-сторіз відео, де плаче через те, що йому пишуть жорстокі повідомлення та звинувачують у всього його та друзів-блогерів.
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Реакція підписників
Чимало прихильників Заліска підтримали блогера та поспівчували йому, звинувативши у всьому не його, а ЗМІ:
- "Тримайся , це все пройде";
- "Треш робиться у світі, немає слів. Чоловіка шкода звісно, але роздули з мухи слона з цією вашою тусою! Винні ЗМІ";
- "Абсолютно. ЗМІ як завжди все перекручують і роздувають з мухи слона";
- "Це точно!!! І ненависть людей! Вони тільки чекають, щоб когосб знищити! А не починати з себе
- Саша бережи себе";
- "ЗМІ всіма керують, а стадо баранів реагує як стадо, що сказати, нормально не вирішили, от і наслідки";
- "Ти ні в чому не винний, Бог забирає людей тоді, коли потрібно. Це просто прикрий збіг... Люди роздувають повний скандал, люди злі і ненависні...Дуже шкода";
- "Тримайтесь, не падайте духом";
- "Ми за тебе, Саш! Але людину шкода, він був не винний. Необдумані вчинки виливаються ось так в першу чергу тобі, і це реально погано закінчується. Світла пам’ять".
Але є такі, що й не підтримали блогера та звинуватили його у всьому, що він зробив та до чого це призвело:
- "А хто робив висновок стосовно причин смерті? Не витримав того тиску? А те, що відбулося в Будинку вчених в такий день, він нормально витримав, думаєте? Я думаю, саме ваш вчинок і подальші дів інших людей призвели до трагедії. Але каталізатором стала саме ваше свято в такий день!";
- "А Заліску однаково... Він думає, мабуть, як ще тепер сказати, що всі блогери гуляли. А він борець за справедливість";
- "Ви самі цю показуху зробили і хочете, щоб вас не звинувачували";
- "Винні абсолютно усі! Кожна дія має свої наслідки! Люди, будьте добріші! Співчуваю";
- "Щиро співчуваю. Ось як життя може вдарити за необдуманий парубоцький вчинок... Дуже дуже шкода, що так все склалося";
- "Щиро шкода, що "блогерський вплив" призводить та таких трагедій";
- "Якийсь дивний ролик, наче інтонація награна. Але однаково новина не з кращих";
- "Мені здається, це карма";
- "Ви особисто переконалися в тому, що це через великий тиск ? Чи просто підставили самі і тепер будете звинувачувати один одного?".