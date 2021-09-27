Він дуже класний, – відомий актор Артур Логай розповів, що має позашлюбного сина

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та актор Артур Логай в ефірі шоу "Танців з зірками" поділився зізнанням. Виявилося, що він виховує позашлюбного сина, якого звати Герман.

У четвертому випуску шоу "Танці з зірками", що вийшов 26 вересня, учасники ділилися секретами та таємницями. Відомий український актор Артур Логай поділився зізнанням, про яке раніше не було відомо.

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Артур Логай виховує позашлюбного сина

Як розповів актор, 6 років тому він брав участь у вокальному проєкті. Там чоловік познайомився з дівчиною Оксаною. Пара швидко закрутила роман. У них народився первісток.

Все дуже швидко розвивалося, ми почали жити разом. Ми не збиралися одружуватися, але в якийсь момент, коли люди живуть разом, займаються коханням, у них з'являється дитина. Ми назвали його Герман, він дуже класний,

– розповів Артур Логай.

Зараз учасник шоу "Танці з зірками" перебуває у шлюбі та виховує молодшого сина, якому 2,5 роки. Хлопці часто бачаться та граються разом.



Артур Логай з синами / Фото з інстаграму Артура Логая

Артур Логай підкреслив, що попри усі обставини, які складаються в дорослих, їхні діти завжди повинні відчувати любов та підтримку від батьків.

В ефірі Артур Логай виконав джайв. Танець був високо оцінений суддями.

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