Ще до своєї популярності як незалежної артистки, Lida Lee працювала бек-вокалісткою у виконавця Монатіка. Можливо, саме тоді вона почала частіше чути на свою адресу неприємні зауваження щодо розміру грудей.
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Я дуже часто чула: "В тебе замалі груди". І я почала в це вірити. Була вже дата операції, я приїхала, мала лягти під ніж, але в останній момент я просто побігла з лікарні, тому що мені стало страшно. Я не шкодую про це, ані секунди. Це моє тіло, і яким би воно не було – для мене воно найкраще,
– констатувала зірка.
Lida Lee у звукозаписувальній студії / Фото з інстаграму співачки
Хто ще збільшував груди з українських зірок
- Зазначимо, що чимало українських співачок все ж зробили собі подібні операції. Зокрема, відомо про Славу Камінську, якій робив "процедуру" її чоловік Едгар.
- Свої груди у 2021 році також збільшила учасниця "Холостяка-11" Надін Медведчук та блогерка-мільйонниця Софія Стужук.
- Про збільшення грудей також мріє юна співачка Анна Трінчер, а от молода дружина Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова навпаки планує їх зменшити.