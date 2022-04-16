Він дуже багато робить там, – Позитив заступився за Потапа, який виїхав з України перед війною

Зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських за кілька днів до війни виїхало в Іспанію. Після цього в них з'явилося чимало хейтерів. Однак друг репера Позитив запевнив, що з-за кордону він робить усе можливе для України.

Уже на початку березня стало зрозуміло, що про наступ Росії знали не тільки військові, а й зірки шоу-бізу. Як Позитива, так і Потапа попередили, що війна точно почнеться наприкінці лютого. Якщо репер попри загрозу залишився в Києві, а після перших вибухів виїхав на Захід, то продюсер покинув Україну ще до 24 лютого.

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Позитив заступився за Потапа

Потап і Настя Каменських не дають інтерв'ю українським ЗМІ, тоді як Позитив не вперше спілкується з журналістами. У свіжій розмові він не розсекретив, де його товариш, бо "багато хто й так знає", але запевнив, що там він робить для України все можливе.

Він дуже зайнятий. Я знаю, що він дуже багато робить там, намагається якось допомагати. Я з ним списуюся періодично, але він завжди якийсь втомлений. Ми на зв'язку, але намагаюся писати йому тільки у справах,

– розповів Позитив.

Він додав, що невдовзі Потап знову займеться музикою, бо знайшов студію за кордоном. Крім того, на його плечах залишився продюсерський центр Mozgі Entertainment, в якому 60 людей, і всі досі отримують зарплату.

Позитив з Потапом / Фото з інстаграму репера

за тиждень до війни ексдружина Потапа Ірина Горова заявляла, що їхня компанія Mozgi Group нікуди не тікає з України , що всі вони нібито залишаються на своїх місцях і продовжують творити в Києві.

Примітно, що Позитив заступився не тільки за Потапа, а й за інших артистів, які підтримують Батьківщину за кордоном – випускають пісні чи гастролюють з благодійними концертами.

"Багато людей так зверху на це все дивляться й кажуть: "Ну ти там сидиш, то і сиди". Не треба травити. Ви ж бачите, що навіть ті, хто за кордоном, вони включилися, допомагають. Дуже багато артистів працюють з волонтерами й допомагають і фінансово, і зв'язками.

Зараз для мене кожен, кого я не поважав, не любив, але він робить гарну справу – це мій компаньйон. Якщо люди з Україною, то давайте їх підтримувати. Ніякого хейту,

– закликав Позитив.

Що робить Потап під час війни в Україні

Нагадаємо, Потап воює переважно на інформаційному фронті, розповідаючи світу правду про вторгнення Росії в Україну. За півтора місяця він встиг "наїхати" не на одну московську знаменитість: