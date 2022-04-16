Уже в начале марта стало ясно, что о наступлении России знали не только военные, но и звезды шоу-биза. Как Позитива, так и Потапа предупредили, что война точно начнется в конце февраля. Если рэпер, несмотря на угрозу, остался в Киеве, а после первых взрывов уехал на Запад, то продюсер покинул Украину еще до 24 февраля.

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Позитив вступился за Потапа

Потап и Настя Каменских не дают интервью украинским СМИ, тогда как Позитив не в первый раз общается с журналистами. В свежем разговоре он не рассекретил, где его товарищ, потому что "многие и так знают", но заверил, что там он делает для Украины все возможное.

Он очень занят. Я знаю, что он очень многое делает там, пытается как-то помогать. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то уставший . Мы на связи, но пытаюсь писать ему только по делам,

– рассказал Позитив.

Он добавил, что вскоре Потап снова займется музыкой, потому что нашел студию за границей. Кроме того, на его плечах остался продюсерский центр Mozgi Entertainment, в котором 60 человек, и все еще получают зарплату.

Позитив с Потапом / Фото с инстаграма рэпера

Напомним, за неделю до войны экс-жена Потапа Ирина Горовая заявляла, что их компания Mozgi Group никуда не убегает из Украины , что они якобы остаются на своих местах и ​​продолжают творить в Киеве.

Примечательно, что Позитив вступился не только за Потапа, но и за других артистов, которые поддерживают Родину за рубежом – выпускают песни или гастролируют с благотворительными концертами.

"Многие люди так сверху на это все смотрят и говорят: "Ну ты там сидишь, то и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто за границей, они включились, помогают. Очень много артистов работают с волонтерами и помогают и финансово, и связями.

Сейчас для меня каждый, кого я не уважал, не любил, но он делает хорошее дело – это мой компаньон. Если люди с Украиной, то давайте их поддерживать. Никакого хейта,

– призвал Позитив.

Что делает Потап во время войны в Украине

Напомним, Потап воюет преимущественно на информационном фронте, рассказывая миру о вторжении России в Украину. За полтора месяца он успел "наехать" не на одну московскую знаменитость: