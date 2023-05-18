Після скандалу з перепусткою: концерт Віктора Павліка у Німеччині скасували

Українських співак днями вляпався у скандал через спецперепустку для проїзду по Південному мосту. Після цього артисту скасували виступ у Німеччині, де був запланований благодійний захід.

Скандал навколо Віктора Павліка вплинув на його кар'єру. Вже кілька днів артиста "розносять" та критикують у соцмережах.

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Тепер стало відомо, що через цей скандал концерт Віктора Павліка, який мав відбутися у Берліні 4 червня, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу.

У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16 – 17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка,

– йдеться у заяві Янушкевич.

Сам артист поки не прокоментував цю ситуацію. Тож невідомо, чи дійсно Павліку скасували концерт, на сайті квитки на захід досі доступні.

Що відомо про скандал з Віктором Павліком: головне

16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою потрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту.

Згодом Віктор Павлік вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину.

Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".

Через скандал поліція Києва звернула увагу на хизування артиста. Тож, одразу на наступний день у Віктора Павліка вилучили спецперепустку.

Проте підписники досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку.

Крім того, на відео, знятому Репяховою, Павлік не був пристебнутий паском безпеки. Згідно з правилами ПДР, його мали б оштрафувати на 510 гривень.

Нагадаємо, що Катерина – четверта дружина артиста. У червні 2021 року народила сина Михайла, якому майже два роки, але він досі не говорить.