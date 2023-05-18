Після скандалу з перепусткою: концерт Віктора Павліка у Німеччині скасували
Джерело:Діана Янушкевич
Українських співак днями вляпався у скандал через спецперепустку для проїзду по Південному мосту. Після цього артисту скасували виступ у Німеччині, де був запланований благодійний захід.
Скандал навколо Віктора Павліка вплинув на його кар'єру. Вже кілька днів артиста "розносять" та критикують у соцмережах.
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Тепер стало відомо, що через цей скандал концерт Віктора Павліка, який мав відбутися у Берліні 4 червня, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу.
У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16 – 17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка,
– йдеться у заяві Янушкевич.
Сам артист поки не прокоментував цю ситуацію. Тож невідомо, чи дійсно Павліку скасували концерт, на сайті квитки на захід досі доступні.
Що відомо про скандал з Віктором Павліком: головне
- 16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою потрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту.
- Згодом Віктор Павлік вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину.
- Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".
- Через скандал поліція Києва звернула увагу на хизування артиста. Тож, одразу на наступний день у Віктора Павліка вилучили спецперепустку.
- Проте підписники досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку.
- Крім того, на відео, знятому Репяховою, Павлік не був пристебнутий паском безпеки. Згідно з правилами ПДР, його мали б оштрафувати на 510 гривень.
Нагадаємо, що Катерина – четверта дружина артиста. У червні 2021 року народила сина Михайла, якому майже два роки, але він досі не говорить.