Скандал вокруг Виктора Павлика повлиял на его карьеру. Уже несколько дней артиста "разносят" и критикуют в соцсетях.

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Теперь стало известно, что из-за этого скандала концерт Виктора Павлика, который должен был состояться в Берлине 4 июня, отменили. Об этом сообщила музыкант Диана Янушкевич, которая занималась организацией этого мероприятия.

В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16 – 17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика,

– говорится в заявлении Янушкевич.

Сам артист пока не прокомментировал ситуацию. Неизвестно, действительно ли Павлику отменили концерт, на сайте билеты на мероприятие до сих пор доступны.

Что известно о скандале с Виктором Павликом: главное