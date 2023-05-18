Скандал вокруг Виктора Павлика повлиял на его карьеру. Уже несколько дней артиста "разносят" и критикуют в соцсетях.
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Теперь стало известно, что из-за этого скандала концерт Виктора Павлика, который должен был состояться в Берлине 4 июня, отменили. Об этом сообщила музыкант Диана Янушкевич, которая занималась организацией этого мероприятия.
В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16 – 17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика,
– говорится в заявлении Янушкевич.
Сам артист пока не прокомментировал ситуацию. Неизвестно, действительно ли Павлику отменили концерт, на сайте билеты на мероприятие до сих пор доступны.
Что известно о скандале с Виктором Павликом: главное
- 16 мая Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой попали в скандал. Супруги проехались по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.
- Впоследствии Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что этот документ был необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час.
- Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и некстати пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же".
- Из-за скандала полиция Киева обратила внимание на кичливость артиста. Итак, сразу на следующий день у Виктора Павлика изъяли спецпропуск.
- Однако подписчики до сих пор продолжают писать гневные комментарии к сообщениям Екатерины Репяховой и Виктора Павлика. Украинцы возмущены тем, что артист получил пропуск.