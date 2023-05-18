До початку повномасштабної війни сім’я багато подорожувала. Тепер, коли чоловікам заборонений виїзд за кордон, Григорій таки зміг виїхати з України, адже є багатодітним батьком. Проте його через це розкритикували в мережі.

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Григорія Решетника розкритикували за поїздку в Рим

В інстаграмі ведучий опублікував фото та відео, де позує з коханою дружиною Христиною на вулицях Риму. У дописі він зазначив, що ця поїздка за кордон по роботі, проте не уточнив, що саме там робитиме.

Однак поїздка Григорія викликали обурення у соцмережі. Підписники наголошують, що поки в Україні триває війна, виставляти такі фото не на часі.

Своє невдоволення фани висловлюють у коментарях:

"Не розумію, навіщо це виставляти! Тільки народ дратуєте!"

"Знаєте, недолуго виглядають такі відео в коротких штанішках та біленьких кросівках по бруківці Риму… Коли у Києві вибухи, коли в Україні щодня похорони найсміливіших – тих, хто не втік від повістки, незважаючи на трьох дітей".

"Совісті немає, оцими своїми відео людей добивають! Григорій вже досить доросла людина, то чому ж хлопці 18 років нас боронять, а Гриша гуляє? Майте совість, блогери!"

"Ну чому одним можна вільно перетинати кордон та гуляти по Італії, а іншим – ні?"

"Ми дуже раді за вас, Гриша, але ваше відео – не зовсім гарно в такий час. Поважайте сім'ї військових".

"Так, у кожного своє життя, але в такий важкий час для всіх українців це просто насмішка від вас".

"Гарно гуляєш, Гріша".

"Багато чоловіків, у яких 3 діточок в родині, воюють зараз, а деяких вже немає в живих. Звісно, це звичайні родини, у яких немає “криші” у керівництві держави, от і весь секрет".

"А як ви виїхали за кордон?"

Проте багато шанувальників стали на захист Григорія. Зокрема, нагадали хейтерам, що Решетник – батько 3 дітей, тож за законом має право виїжджати за кордон. Як ведучого підтримують фани:

"Ви неймовірний. Треба жити далі, а на хейт не звертайте уваги".

"Ви дуже гарна та добра Родина! Бережіть себе!"

"Здається, що Гріша пішов рятувати світ".

"Красунчик, любимий наш ведучий".

Нагадаємо, що в листопаді Григорій Решетник також отримав багато хейту за фото з дружиною у Празі. Шанувальники тоді розкритикували ведучого, бо не всі чоловіки можуть виїжджати, місяцями не бачаться з сім'ями.