Я зробила все, що могла, – Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт" не дали розповісти про війну

Українська модель Вікторія Апанасенко після конкурсу "Міс Всесвіт" розповіла про залаштунки події та як її участь сприймали іноземці. Попри розуміння та увагу від людей, Вікторії так і не дали можливість виступити з промовою про війну в Україні.

За словами Вікторії Апанасенко, вона відчувала себе голлівудською зіркою на конкурсі, адже усі хотіли з нею сфотографуватись та висловити свій жаль. 99% учасниць знали про війну в Україні, але були й такі, що ні. Проте вона і їм розповіла про російське вторгнення. Вікторія каже, що ні від дівчат, ні від організаторів не було негативу чи бодай якогось емоційного тиску. Представники оргкомітету розуміли, що їй морально мені важко, і намагалися усіляко підтримати.

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Проте на "Міс Всесвіт 2022" так і не прозвучала фраза про напад Росії на Україну, а самій українці не дали можливості висловитись на весь світ.

Фраза про те, що Росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала ні разу. У мене було півторагодинне інтерв’ю, але взяли лише маленький шматок про моє волонтерство. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород – Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене – ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що то взагалі тестове відео, та його потім показали в трансляції. Але мікрофону мені не дали,

– розповіла Апанасенко.

Вона каже, що у той день дуже б хотіла виголосити промову про війну, адже у день фіналу конкурсу сталась трагедія у Дніпрі. У якийсь момент їй взагалі хотілось "знятись" з конкурсу, але вона не хотіла викликати в організаторів зайвого негативного ажіотажу.

"Я б вийшла на сцену і сказала про трагедію в Дніпрі, як мінімум. Це відбувалося у день фіналу. Коли я зранку побачила відео, як люди кричать під завалами, я плакала, у мене тремтіли руки. Дівчата мене заспокоювали. Я розмовляла з нашим оргкомітетом і думала, можливо, варто відмовитися від подальшої участі. Але я думала, що мене запросять на сцену для вручення нагороди, і я зможу щось сказати зі сцени. На жаль, не вийшло. Мені дуже шкода, мені від цього болить. Мені не дали навіть 20 секунд. Я не просила більшого. Мені дуже хотілося нагадати на велику аудиторію у прямому ефірі, що війна триває", – розповіла дівчина.

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Зокрема вона додала, що для міжнародного конкурсу з нуля вивчила англійську мову, аби вільно нею володіти у США. З нею був перекладач, але її послугами вона так і не скористалась. Коли ж у неї була репетиція "топ-5", то вона виголосила сильну промову, від якої розплакались та аплодували майже усі дівчата. Можливо, це і вплинуло на те, що в прямому ефірі Вікторії більше не дали слова і що взагалі не допустили до фіналу конкурсу, як і росіянку Анні Ліннікову.

Саме слово "війна" звучало, але комбінація слів, що Росія напала на Україну – ні. Я не знаю, чому так. Я, правда, не маю відповіді на це питання. Але мені болить за це. Я зі своєї сторони зробила все, що могла. Я багато розповідала не лише про війну, але і про те, яка наша країна технологічна, які у нас талановиті та сміливі люди,

– підсумувала зірка.