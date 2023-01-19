По словам Виктории Апанасенко, она чувствовала себя голливудской звездой на конкурсе, ведь все хотели с ней сфотографироваться и выразить свое сожаление. 99% участниц знали о войне в Украине, но были и такие, что нет. Однако она и им рассказала о российском вторжении. Виктория говорит, что ни от девушек, ни от организаторов не было негатива или какого-либо эмоционального давления. Представители оргкомитета понимали, что ей морально мне тяжело, и пытались всячески поддержать.

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Однако на Мисс Вселенная 2022 так и не прозвучала фраза о нападении России на Украину, а самой украинцы не дали возможности высказаться на весь мир.

Фраза о том, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса ни разу не прозвучала. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли только маленький кусок моего волонтерства. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали,

– рассказала Апанасенко.

Она говорит, что в тот день очень хотела бы произнести речь о войне, ведь в день финала конкурса произошла трагедия в Днепре. В какой-то момент ей вообще хотелось сняться с конкурса, но она не хотела вызвать у организаторов лишнего негативного ажиотажа.

"Я бы вышла на сцену и сказала о трагедии в Днепре, как минимум. Это происходило в день финала. Когда утром увидела видео, как люди кричат под завалами, я плакала, у меня дрожали руки. Девушки меня успокаивали. Я разговаривала с нашим оргкомитетом и думала, возможно, стоит отказаться от дальнейшего участия, но я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-то сказать со сцены. К сожалению, не получилось. Мне очень жаль, мне от этого болит. Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить на большую аудиторию в прямом эфире, что война продолжается", – рассказала девушка.

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В частности, она добавила, что для международного конкурса с нуля выучила английский язык, чтобы свободно им владеть в США. С ней был переводчик, но ее услугами она так и не воспользовалась. Когда же у нее была репетиция "топ-5", она произнесла сильную речь, от которой расплакались и аплодировали почти все девушки. Возможно, это и повлияло на то, что в прямом эфире Виктории больше не дали слова и вообще не допустили в финал конкурса, как и россиянку Анне Линникову.

Само слово "война" звучало, но комбинация слов, что Россия напала на Украину – нет. Я не знаю, почему так. У меня, правда, нет ответа на этот вопрос. Но мне болит это. Я со своей стороны сделала все, что могла. Я много рассказывала не только о войне, но и о том, какая наша страна технологична, какие у нас талантливые и смелые люди,

– подытожила звезда.