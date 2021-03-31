Українська співачка Вікторія Смеюха лише нещодавно розпрощалась зі своєю колегою по дуету "НеАнгели" Славою Камінською. Зараз вона працює самостійно, але їй не завжди робота приносила задоволення. Особливо, коли спочатку вона навчалась на "інформаційних технологіях".

За лаштунками шоу "Де логіка?" співачка зізналася у своєму найбільш нелогічному вчинку, завдяки якому вона стала спочатку Кайрою, а потім солісткою "НеАнгелів".

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Найбільш нелогічний мій вчинок – це вступ після школи до університету на спеціальність "Інформаційні системи та документознавство". Думаю, що я зробила помилку, потрібно було відразу йти в музику,

– зізналась артистка.



Вікторія Смеюха в шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Співачка зізналась, що спеціальність не була їй цікава, але тоді здавалося, що вокалом у рідному місті Вікторії – Харкові заробити неможливо. Більш творча атмосфера завжди була у столиці.

"Мені завжди подобалося співати. Та й взагалі, близькі були творчі спеціальності. Я ще паралельно займалася живописом. Пам'ятаю, під час навчання малювала себе на сцені. Таким чином візуалізувала своє майбутнє. Були моменти, коли я плакала, тому що розуміла – вибрала не ту роботу. Тоді інформаційні системи тільки з'являлися, знайомилася з ними і відчувала, що це зовсім чуже. В один момент усвідомила, що дуже хочу в музику", – додала Вікторія.

Перед тим, як потрапити в гурт "НеАнгели" Вікторія Смеюха півтора року співала сольно.

"У мене навіть був псевдонім – Кайра, який вибрала разом з астрологом. З продюсером Олександром Яременком ми записали пару пісень. Я була така собі рок-поп виконавиця. Пам'ятаю, збиралися знімати два відео, сценарії до них уже були готові. Ще у нас з'явилася ідея піти в програму "Шанс". І ось тоді стався переломний момент. Мене помітив Юрій Нікітін, зателефонував, ми зустрілися, поспілкувалися, і я зробила вибір на його користь", – згадала екссолістка "НеАнгелів".

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