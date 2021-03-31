Украинская певица Виктория Смеюха только недавно распрощалась со своей коллегой по дуэту "НеАнгелы" Славой Каминской. Сейчас она работает самостоятельно, но ей не всегда работа приносила удовольствие. Особенно, когда сначала она училась на "информационных технологиях".

За кулисами шоу "Где логика?" певица призналась в своем самом нелогичном поступке, благодаря которому стала сначала Кайрой, а затем солисткой "НеАнгелов".

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Наиболее нелогичный мой поступок – это вступление после школы в университет на специальность "Информационные системы и документоведение". Думаю, что я сделала ошибку, нужно было сразу идти в музыку,

– призналась артистка.



Виктория Смеюха в шоу "Где логика?" / Фото пресс-службы "Нового канала"

Певица призналась, что специальность не была ей интересна, но тогда казалось, что вокалом в родном городе Виктории – Харькове заработать невозможно. Более творческая атмосфера всегда была в столице.

"Мне всегда нравилось петь. Да и вообще, ближе были творческие специальности. Я еще параллельно занималась живописью. Помню, во время учебы рисовала себя на сцене. Таким образом визуализировала свое будущее. Были моменты, когда я плакала, потому что понимала – выбрала не ту работу. Тогда информационные системы только появлялись, знакомилась с ними и чувствовала, что это совершенно чуждо. В один момент осознала, что хочу в музыку", – добавила Виктория.

Перед тем, как попасть в группу "НеАнгелы" Виктория Смеюха полтора года пела сольно.

"У меня даже был псевдоним – Кайра, который выбрала вместе с астрологом. С продюсером Александром Яременко мы записали пару песен. Я была такая рок-поп исполнительница. Помню, собирались снимать два видео, сценарии к ним уже были готовы. Еще у нас появилась идея пойти в программу "Шанс". И вот тогда произошел переломный момент. Меня заметил Юрий Никитин, позвонил, мы встретились, пообщались, и я сделала выбор в его пользу", – вспомнила экс-солистка "НеАнгелов".

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