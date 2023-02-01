Вікторія Маремуха розповіла, як добивалась правди від зрадниць Тодоренко та MARUV

Українська модель та зірка реаліті "Київ вдень та вночі" Вікторія Маремух поділилась, що писала скандальним українкам Регіні Тодоренко та MARUV, аби ті не замовчували війну. Якщо друга просто обрала відсторонену позицію, то Регіна заблокувала Вікторію за її особисте повідомлення.

Як розповіла Вікторія Маремуха, її дуже розчарувала ведуча родом з Одеси Регіна Тодоренко. Одного разу, коли Тодоренко показувала розбір свого гардеробу у той час, коли Україна страждала від ракетних бомбардувань, та вирішила їй написати.

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Мене дуже збісила Регіна Тодоренко. Фу, це було просто жахливо. На третій чи четвертий день війни ти, кобила драна, публікуєш, що вам цікавий гардероб. Я це просто памʼятаю. Я вперше в житті, ти не повіриш, написала: "Яка ти кончена",

– поділилась зірка шоу "Супермодель по-українськи".

На таке повідомлення Регіна не відповіла, хоча Маремуха переконана, що та його прочитала, адже через кілька днів та "закинула її у блок".

Модель також висловилась щодо зрадниці MARUV, яка під приводом вагітності не коментувала події, що відбуваються в її рідній країні.

"Я ж вагітна, але мені це не заважає писати, репостити. У тебе є чоловік, менеджер, велика аудиторія. Ти одна з тих, хто може допомогти розповісти про цю біду, яка торкнулася українців. Ти просто мовчиш, бо, мабуть, тобі Кіркоров зателефонував і сказав мовчати", – припустила жінка.

Вікторія Маремуха про Тодоренко та MARUV: дивіться відео онлайн

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Зазначимо, що Вікторія Маремуха одружена з французом Луї, від якого торік у час повномасштабної війни у Києві народила малюка Люка Беле. Вони проживають в Україні, проте сім'єю часто їдуть за кордоном на відпочинок.