Как рассказала Виктория Маремуха, ее очень разочаровала ведущая из Одессы Регина Тодоренко. Однажды, когда Тодоренко показывала разбор своего гардероба в то время, когда Украина страдала ракетными бомбардировками, и решила ей написать.

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Меня очень извратила Регина Тодоренко. Это было просто ужасно. На третий или четвертый день войны ты, кобыла драна, публикуешь, что вам интересен гардероб. Я это просто помню. Я впервые в жизни, ты не поверишь, написала: "Какая ты кончена",

– поделилась звезда шоу "Супермодель по-украински".

На такое сообщение Регина не ответила, хотя Маремуха убеждена, что та его прочла, ведь через несколько дней и "забросила ее в блок".

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"Я же беременна, но мне это не мешает писать, репостить. У тебя есть муж, менеджер, большая аудитория. Ты одна из тех, кто может помочь рассказать об этой беде, которая затронула украинцев. Ты просто молчишь, потому что тебе, наверное, тебе Киркоров позвонил по телефону и сказал молчать", – предположила женщина.

Виктория Маремуха о Тодоренко и MARUV: смотрите видео онлайн

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Отметим, что Виктория Маремуха замужем за французом Луи, от которого в прошлом году во время полномасштабной войны в Киеве родила малыша Люка Беле. Они проживают в Украине, однако семьей часто уезжают за границей на отдых.