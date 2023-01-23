Акторка та учасниця "Холостяка" Вікторія Варлей зізналась, що довгий час знайома зі співачкою Регіною Тодоренко. Вони добре товаришували, хоч і рідко зустрічалися, коли зрадниця приїздила до Києва. Та після 24 лютого Вікторії було незрозуміло, якої позиції дотримуватиметься подруга.

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Що казала Регіна Тодоренко Варлей про війну

Акторка розповіла, що бачила дописи Регіни Тодоренко про війну – де вона виступає за абстрактний мир, пише про неоднозначність і намагається всидіти на двох стільцях. Це Віку обурило, вона навіть писала їй повідомлення, – але та не відповідала.

Варлей зізналась, що одного разу влітку в Маямі вона несподівано побачила Регіну Тодоренко з чоловіком на бранчі. Тоді вона вирішила поцікавитися, яка насправді позиція у співачки.

Вона трошки "на сльозі" це все казала. Що їй важко, бо в неї чоловік – росіянин і діти наполовину українці. Тобто, знаєш, для мене – це було виправдання,

– поділилась акторка.

Невелика розмова у Вікторії відбулась і з росіянином Топаловим – чоловіком Регіни. "Він запитав, де мої батьки. Він сказав, що це все повний крах і триндець, що незрозуміло, як таке може відбуватися в XXI столітті. Тобто такі стандартні фрази".