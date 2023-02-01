Як розповіла Вікторія Маремуха, її дуже розчарувала ведуча родом з Одеси Регіна Тодоренко. Одного разу, коли Тодоренко показувала розбір свого гардеробу у той час, коли Україна страждала від ракетних бомбардувань, та вирішила їй написати.

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Мене дуже збісила Регіна Тодоренко. Фу, це було просто жахливо. На третій чи четвертий день війни ти, кобила драна, публікуєш, що вам цікавий гардероб. Я це просто памʼятаю. Я вперше в житті, ти не повіриш, написала: "Яка ти кончена",

– поділилась зірка шоу "Супермодель по-українськи".

На таке повідомлення Регіна не відповіла, хоча Маремуха переконана, що та його прочитала, адже через кілька днів та "закинула її у блок".

Модель також висловилась щодо зрадниці MARUV, яка під приводом вагітності не коментувала події, що відбуваються в її рідній країні.

"Я ж вагітна, але мені це не заважає писати, репостити. У тебе є чоловік, менеджер, велика аудиторія. Ти одна з тих, хто може допомогти розповісти про цю біду, яка торкнулася українців. Ти просто мовчиш, бо, мабуть, тобі Кіркоров зателефонував і сказав мовчати", – припустила жінка.

Вікторія Маремуха про Тодоренко та MARUV: дивіться відео онлайн

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Зазначимо, що Вікторія Маремуха одружена з французом Луї, від якого торік у час повномасштабної війни у Києві народила малюка Люка Беле. Вони проживають в Україні, проте сім'єю часто їдуть за кордоном на відпочинок.