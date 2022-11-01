MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) запевнила прихильників, що з нею все добре, однак про війну так нічого і не сказала.

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Зрадниця MARUV вийшла на зв'язок

В інстаграм-сторіс гастролерка опублікувала коротке повідомлення, в якому звернулася до фанатів. Примітно те, що звернення написано англійською мовою.

Привіт всім. З MARUV все добре. Зараз вона у безпечному місці з її сім'єю та дитиною. Дякую всім тим, хто хвилювався за неї,

– написала артистка в сторіс.



Зрадниця MARUV вийшла на зв'язок / Скриншот інстаграм-сторіс гастролерки

Від початку повномасштабної війни MARUV не з'являлася на публіці. 15 лютого вона оголосила, що вагітна. Вже тоді була інформація, що Росія готує напад на Україну, зірки закликали світ ввести санкції, однак MARUV мовчала.

У березні в Росії вийшов ексклюзивний випуск журналу HELLO, де опублікували інтерв'ю зі зрадницею. У розмові з журналістами MARUV розповіла про вагітність і проблеми, з якими зіштовхнулася. Однак про війну не сказала жодного слова.

Українська ведуча Катя Осадча розкритикувала MARUV за ігнорування війни в Україні. Вона послала її вслід за російським кораблем та сказала віддати український паспорт.