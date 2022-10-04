Українська телеведуча Катя Осадча на початку вторгнення часто зверталась до російських колег, а також гастролерів, які покинули країну й переїхали в Росію заради грошей. Після їхнього мовчання Осадча запропонувала позбавити таких зірок українських паспортів.

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Катя Осадча про повідомлення від зрадників

Телеведуча зізналась, що ніхто з українських зірок-мовчунів не відповів їй на жодне звернення. Окрім однієї – нею стала Регіна Тодоренко.

Вона мені писала дуже абстрактно, не сказала нічого конкретного. Але мої закиди до російських зірок були абсолютно конкретними. В якийсь момент після чергової переписки я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію і час,

– поділилась Катя Осадча.

Ведуча додала, що однаково хотіла б провести інтерв'ю чи поговорити з тими зірками, які вибрали шлях замовчування геноциду українців.

"Деякі, хто мовчить про напад, до сьогодні мають звання заслужених артистів. Я вважаю, що про них просто треба забути й все. У мене було бажання взяти інтерв'ю у всіх тих, хто активно будує свою кар'єру в Росії. У всіх – у Світлани Лободи, в Ані Лорак, у всіх. Я б поспілкувалась та запитала б: чому мовчали? Як відбувалося? Як взагалі можна жити й пів року мовчати?".

Нагадаємо, що Катя Осадча не один раз зверталась до мовчунки Тодоренко: