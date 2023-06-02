"Якщо не допоможе, тоді операція": дружина Віктора Павліка налякала заявою про його здоров'я
Джерело:Катя Репяхова
Днями Катерина Репяхова в особистому блозі розповіла, що у Віктора Павліка проблеми зі здоров'ям. Артист звернувся до лікаря через сильний біль у руці. Як з'ясувалося, йому може знадобитися операція.
Дружина Віктора Павліка пояснила, що він "дотягнув до піку" стару травму, тож, ймовірно, йому доведеться робити операцію. Спочатку його руку спробують "підрихтувати" ударно-хвильовою терапією.
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Чому Віктору Павліку загрожує операція
Віктор Франкович вчора зробив МРТ, сьогодні був у лікаря. Сказали, що ситуація непроста. Якась була в нього травма років п'ять тому. Причому різка така травма. І треба робити ударно-хвильову терапію, комбіновану. Якщо вона не допоможе, тоді робити операцію,
– поділилася Катя Репяхова.
Сам 57-річний артист не коментує ані свою травму, ані медичне обстеження.
Катя Репяхова про стан здоров'я Віктора Павліка / Скриншот з відео
- Тут варто додати, що зараз Катя Репяхова та Віктор Павлік активно лікують сина Михасика. Йому невдовзі виповниться два роки, а він досі не говорить. Після обстеження у невролога у нього виявили затримку мовлення, а в центрі слуху поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції.
- Тоді як Віктор Павлік коментував, що Михасик чує і розуміє їх з Катею, але не реагує і у своєму віці досі не розмовляє: "Тобто немає такого, щоб я до нього звернувся, а він відповів: "Що?".