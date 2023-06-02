Жена Виктора Павлика объяснила, что он "дотянул до пика" старую травму, и, вероятно, ему придется делать операцию. Сначала его руку попытаются "подрихтовать" ударно-волновой терапией.
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Почему Виктору Павлику грозит операция
Виктор Франкович вчера сделал МРТ, сегодня был у врача. Сказали, что ситуация непростая. Какая-то была у него травма лет пять назад. Причем резкая такая травма. И нужно делать ударно-волновую терапию, комбинированную. Если она не поможет, тогда делать операцию,
– поделилась Катя Репяхова.
Сам 57-летний артист не комментирует ни свою травму, ни медицинское обследование.
Катя Репяхова о состоянии здоровья Виктора Павлика / Скриншот с видео
- Здесь следует добавить, что сейчас Катя Репяхова и Виктор Павлик активно лечат сына Михасика. Ему скоро исполнится два года, а он до сих пор не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.
- В то время как Виктор Павлик комментировал, что Михасик слышит и понимает их с Катей, но не реагирует и в своем возрасте до сих пор не разговаривает: "То есть нет такого, чтобы я к нему обратился, а он ответил: "Что?".