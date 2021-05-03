Віктор Павлік зізнався, хто в сім'ї оплачує усі поїздки за кордон

Український виконавець Віктор Павлік поділився, що поки усі концерти заборонені, кошти здебільшого заробляє його дружина Катерина Реп'яхова. Вона оплачує поїздки за кордон, а також самотужки придбала автомобіль майже за 800 тисяч гривень.
В інтерв'ю програми "Світське життя" Віктор Павлік зізнався, хто приносить більший прибуток у сімейний бюджет. Його концертна директорка та дружина Катерина взяла усі головні фінансові витрати на себе.
Читайте також Вагітна дружина Віктора Павліка захопила новою фотосесією з коханим
На все Катя заробила, грубо кажучи, сама. Вона молодчина! Вона дуже просуває свій блог. Звичайно, частково десь і мої збереження були, частково щось по бартеру, десь якісь є у нас кредити. Разом легше батька валити,
– поділився зірка, який скоро вчетверте стане батьком.
Нещодавно чоловік в інтерв'ю програми "Ранок з Україною" також зізнався, що в силу свого віку у майбутньому він може повністю залежати від дружини.
"Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з хати, а все-таки буде допомагати, утримувати й водити за ручку через дорогу", – розповів 55-річний Павлік.
Він також зізнавався, що під час карантину жив на гроші дружини, яка заробляє в інстаграмі.
Що відомо про витрати подружжя Павліків?
- На початку 2021 року пара відпочивала у Буковелі, де в повному розпалі був гірськолижний сезон.
- Згодом Реп'яхова скаржилась, що "вони у жорсткому мінусі" і через карантин щомісяця втрачають близько 150 тисяч гривень. Через це вони відклали мрію про купівлю власного житла.
- Через деякий час Катерина Реп'яхова придбала собі автомобіль із салону марки Toyota C-HR, вартість якого становить понад 770 тисяч гривень.
- Жінка Павліка також нещодавно зізналась, що її відпочинок з чоловіком у Єгипті обійшовся у 1500 доларів за 6 ночей.
- Зокрема пара планує народжувати майбутнього сина в одній з найдорожчих київських пологових клінік "Адоніс".