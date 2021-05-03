В интервью программы "Светская жизнь" Виктор Павлик признался, кто приносит большую прибыль в семейный бюджет. Его концертный директор и жена Екатерина взяла все главные финансовые расходы на себя.
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На все Катя заработала, грубо говоря, сама. Она молодчина! Она очень продвигает свой блог. Конечно, частично где-то и мои сбережения были, частично что-то по бартеру, где-то какие-то есть у нас кредиты. Вместе легче отца валить,
– поделился звезда, который скоро в четвертый раз станет отцом.
Недавно мужчина в интервью программы "Утро с Украиной" также признался, что в силу своего возраста в будущем он может полностью зависеть от жены.
"Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а все-таки будет помогать, содержать и водить за ручку через дорогу", – рассказал 55-летний Павлик.
Он также признавался, что во время карантина жил на деньги жены, которая зарабатывает в инстаграме.
Что известно о расходах супругов Павликов?
- В начале 2021 года пара отдыхала в Буковеле, где в полном разгаре был горнолыжный сезон.
- Впоследствии Репьяхова жаловалась, что "они в жестком минусе" и из-за карантина ежемесячно теряют около 150 тысяч гривен. Из-за этого они отложили мечту о покупке собственного жилья.
- Через некоторое время Екатерина Репьяхова приобрела себе автомобиль из салона марки Toyota C-HR, стоимость которого составляет более 770 тысяч гривен.
- Жена Павлика также недавно призналась, что ее отдых с мужем в Египте обошелся в 1500 долларов за 6 ночей.
- В частности пара планирует рожать будущего сына в одной из самых дорогих киевских родильных клиник "Адонис".