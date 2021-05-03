В интервью программы "Светская жизнь" Виктор Павлик признался, кто приносит большую прибыль в семейный бюджет. Его концертный директор и жена Екатерина взяла все главные финансовые расходы на себя.

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На все Катя заработала, грубо говоря, сама. Она молодчина! Она очень продвигает свой блог. Конечно, частично где-то и мои сбережения были, частично что-то по бартеру, где-то какие-то есть у нас кредиты. Вместе легче отца валить,

– поделился звезда, который скоро в четвертый раз станет отцом.

Инстаграм-блог Екатерины Репьяховой насчитывает почти 70 тысяч подписчиков. В нем женщина рассказывает об отношениях с мужчиной, беременности и путешествиях.

Недавно мужчина в интервью программы "Утро с Украиной" также признался, что в силу своего возраста в будущем он может полностью зависеть от жены.

"Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а все-таки будет помогать, содержать и водить за ручку через дорогу", – рассказал 55-летний Павлик.

Он также признавался, что во время карантина жил на деньги жены, которая зарабатывает в инстаграме.

Что известно о расходах супругов Павликов?