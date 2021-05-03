В інтерв'ю програми "Світське життя" Віктор Павлік зізнався, хто приносить більший прибуток у сімейний бюджет. Його концертна директорка та дружина Катерина взяла усі головні фінансові витрати на себе.

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На все Катя заробила, грубо кажучи, сама. Вона молодчина! Вона дуже просуває свій блог. Звичайно, частково десь і мої збереження були, частково щось по бартеру, десь якісь є у нас кредити. Разом легше батька валити,

– поділився зірка, який скоро вчетверте стане батьком.

Інстаграм-блог Катерини Реп'яхової налічує майже 70 тисяч підписників. У ньому жінка розповідає про стосунки з чоловіком, вагітність та подорожі.

Нещодавно чоловік в інтерв'ю програми "Ранок з Україною" також зізнався, що в силу свого віку у майбутньому він може повністю залежати від дружини.

"Я навіть не сумніваюся в тому, що настане такий час, коли я буду на утриманні у своєї дружини. Я сподіваюся, що вона мене не вижене з хати, а все-таки буде допомагати, утримувати й водити за ручку через дорогу", – розповів 55-річний Павлік.

Він також зізнавався, що під час карантину жив на гроші дружини, яка заробляє в інстаграмі.

Що відомо про витрати подружжя Павліків?