Нещодавно вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова продала свій автомобіль, а днями здійснила мрію і придбала новий з салону. Дівчина обрала авто марки Toyota C-HR, вартість якого становить понад 770 тисяч гривень.

Перед пологами, які заплановані на середину червня, 26-річна дружина Віктора Павліка Катерина купила авто. У вівторок, 23 лютого, подружжя забрало новенький автомобіль з салону в Києві.

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Дружина Віктора Павліка купила нове авто

Катерина Реп'яхова зупинилась на автомобілі марки Toyota C-HR, вартість якого становить майже 800 тисяч гривень. Дівчина запевнила, що до омріяного авто дійшла сама "маленькими кроками", тому не змогла стримати сліз і розплакалась просто в салоні.

Ще зі шкільних часів я мріяла про машину. Саме про таку. Я зайшла в салон, побачила мою крихітку і розплакалась. Коли ти забираєш свою мрію з салону, новеньку, це просто неймовірні відчуття,

– поділилась Катя Реп'яхова.

Вагітна обраниця Віктора Павліка зазначила, що новий більший автомобіль потрібен їй для комфортного пересування містом з мамою і малюком, який невдовзі з'явиться на світ. "Ми з ними майбутні мандрівники-автомобілісти", – наголосила блогерка в дописі.

Нагадаємо, менше, ніж місяць тому, дружина співака наголошувала, що через карантин вони опинилися в жорсткому мінусі. Через скасування концертів і корпоративів вони втрачали по 150 тисяч гривень щомісяця, тому відклали мрію про власну квартиру в Києві.

Крім того, сам Віктор Павлік на карантині жив на гроші дружини, які дівчині приносив блог в інстаграмі. Схоже, скрутне фінансове становище, про яке так часто заявляла сім'я, не завадило їм придбати новий автомобіль.