Дружина Віктора Павліка розсекретила його справжнє прізвище: як він записаний у паспорті

Популярного українського співака всі знають як Віктора Павліка. Проте насправді в паспорті він записаний з трохи іншим прізвищем. Цікаво й те, що його сини теж записані по-різному.

Такі цікаві деталі розкрила його дружина Катерина Реп’яхова. Раніше вона розповідала, хто в їхній сім'ї більше заробляє.

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Дружина Віктора Павліка часто показує сімейне життя та ділиться цікавою інформацією. Цього разу вона розповіла, яке насправді прізвище у її чоловіка.

Катерина наголосила, що в документ її чоловік записаний по-різному. Але в паспорті він – Віктор Павлик. Водночас сценічний псевдонім артиста – Павлік.

Дружина зірки також розповіла цікаву деталь. Виявилося, що їхній маленький син Олександр записаний у паспорті як Павлик. А старший син артиста від першого шлюбу – Михайло – записаний за прізвищем Павлік.



Дружина Павліка розповіла деталі про його прізвище / Скриншот з її сторіс

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка