Дружина Віктора Павліка розсекретила його справжнє прізвище: як він записаний у паспорті
Джерело:Катерина Реп’яхова
Популярного українського співака всі знають як Віктора Павліка. Проте насправді в паспорті він записаний з трохи іншим прізвищем. Цікаво й те, що його сини теж записані по-різному.
Такі цікаві деталі розкрила його дружина Катерина Реп’яхова. Раніше вона розповідала, хто в їхній сім'ї більше заробляє.
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Дружина Віктора Павліка часто показує сімейне життя та ділиться цікавою інформацією. Цього разу вона розповіла, яке насправді прізвище у її чоловіка.
Катерина наголосила, що в документ її чоловік записаний по-різному. Але в паспорті він – Віктор Павлик. Водночас сценічний псевдонім артиста – Павлік.
Дружина зірки також розповіла цікаву деталь. Виявилося, що їхній маленький син Олександр записаний у паспорті як Павлик. А старший син артиста від першого шлюбу – Михайло – записаний за прізвищем Павлік.
Дружина Павліка розповіла деталі про його прізвище / Скриншот з її сторіс
Що відомо про особисте життя Віктора Павліка
- Віктор Павлік у 18 років одружився з Лідією. Від жінки народився син Олександр, з яким Павлік теж старається підтримувати зв'язок.
- Другий шлюб Віктора Павліка був з Світланою з Узбекистану. Разом вони прожили вісім років, після чого розлучилися. В них народилася лише одна донька Христина, яка вже подарувала артисту внука.
- Третій шлюб у Віктора був з танцівницею Ларисою Созаєвою, яка народила йому сина Павла (шлюб тривав 25 років). У 2018 році хлопцеві діагностували онкологічне захворювання, з яким він боровся 2 роки – у 2020-му Павло помер.
- За кілька місяців до трагічної події Павлік одружився вчетверте з молодою концертною директоркою Катериною Реп'яховою. У червні 2021 року народила сина Михайла.
- Відомо, що у Катерини чудові стосунки з найстаршими дітьми Павліка – Олександром та Христиною. Востаннє вони усі бачились 10 січня у день народження Христини.