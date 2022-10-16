Рідкісні фото в батька й доньки з внуком з'явились в інстаграмі Павліка 16 жовтня. Напередодні він давав концерт у містечку Новояворівськ на Львівщині. Де саме проживає єдина донька артиста – невідомо.

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На знімках Віктор Павлік щасливо усміхається з 35-річною Христиною, а на іншому фото – з внуком.

"Провідав доцю і внука!" – лаконічно підписав фото артист.



Віктор Павлік з донькою Христиною / Фото з інстаграму виконавця



Віктор Павлік з онуком / Фото з інстаграму виконавця

Таким же фото поділилась у своїх інстаграм-сторіс й Христина, щоправда, написала: "Заселфитись з татом раз в 100 років – виконано". Користувачі у соцмережах відзначили, що донька з батьком неймовірно схожі, а деякі підмітили, що Христина старша за його молоду дружину. Віктор це не став навіть заперечувати і сказав, що так, старша на 7 років.

Особисте життя Віктора Павліка

Зазначимо, що Христина Павлік (Василець після одруження) народилася у 1987 році у шлюбі музиканта з його другою дружиною Світланою, яка була родом із Узбекистану. Разом батьки дівчини прожили вісім років, після чого розлучилися. Після народження дівчинки Віктор постійно працював спочатку у Тернополі, зрідка приїжджаючи на вихідні до сім'ї. Після розлучення він подався на роботу до Туреччини.

На той час у Віктора це був другий шлюб на рахунку. До цього він був одружений з Лідією, йому на момент шлюбу було всього 18 років. Від жінки народився син Олександр, з яким Павлік теж старається підтримувати зв'язок. Третій шлюб у Віктора був з танцівницею Ларисою Созаєвою, яка народила йому сина Павла (шлюб тривав 25 років). У 2018 році хлопцеві діагностували онкологічне захворювання, з яким він боровся 2 роки – у 2020-му Павло помер.

За кілька місяців до трагічної події Павлік одружився вчетверте з молодою концертною директоркою Катериною Реп'яховою. У січні 2021 року вона повідомила про свою вагітність, а в червні народила сина Михайла. У Катерини чудові стосунки з найстаршими дітьми Павліка – Олександром та Христиною. Востаннє вони усі бачились 10 січня у день народження Христини.



Катерина Реп'яхова вітала Христину Павлік зі святом / Фото з інстаграм-сторіс Каті