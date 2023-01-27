Під час вагітності Катерина Реп'яхова перевезла маму з Дніпра до Києва. Зараз жінка живе неподалік і регулярно допомагає доньці з сином. Вона часто приходить у їхній з Павліком дім та їздить з ними в сімейні подорожі. Хоч раніше не приймала співака.

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Теща Павліка була проти його стосунків з донькою

Мама блогерки не хотіла, щоб її донька зустрічалася з вдвічі старшим чоловіком, навіть якщо це кумир її дитинства Віктор Павлік. Вона не вірила в їхнє кохання доти, доки не познайомилася з артистом.

Спочатку була проти, як будь-яка мама. Але побачила, які стосунки, як вони ставляться одне до одного, познайомилася з Віктором Франковичем. Побачила, що моя дитина щаслива, і вирішила, що це понад усе. Я думаю, будь-яка мама хоче, щоб її дитина була щаслива,

– висловилася мама блогерки.

Крім того, у Каті Реп'яхової поцікавилися, чи її ніколи не бентежило питання віку з чоловіком. "Ніколи не бентежило. Не помічаємо різницю", – відповіла дівчина.

Віктор Павлік з дружиною Катею / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Реп'яхова розповідала про минулі стосунки. До Павліка вона зустрічалася з бідним студентом, якого годувала та навіть платила у транспорті. "Колись я заслуговувала на бідного студента, але часи змінюються, змінююся і я", – заявила блогерка, коли її запитали, чи закохалася б вона в чоловіка, якби він був не зіркою, а водієм.