Віктор Павлік виступив для волонтерів й заспівав "Червону руту": відео з Закарпаття

Український співак Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова відправилися на Закарпаття. Там артист виступив для волонтерів.

Сім'я українського музиканта Віктора Павліка на час війни перебралася на Західну Україну. Там родина робить все для того, щоб допомогти переселенцям і волонтерам.

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Віктор Павлік виступив для волонтерів

Днями зіркове подружжя вирушило до Виноградова, що у Закарпатській області. Там вони відвідали волонтерський штаб. Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова також поповнили гуманітарний склад.

"В такій простій обстановці є щось непідробне, справжнє, душевне. Ми зараз єдині, ми підтримуємо один одного. Сьогодні ми відвідали волонтерський штаб, де велика команда людей готує для переселенців, відправляє необхідні речі й ліки військовим та просто дбає про людей, яким зараз необхідна допомога. Щасливі були підняти дух і настрій для неймовірних людей", – поділилась пара.

На завершення Віктор Павлік виступив для волонтерів з гітарою. Він заспівав легендарну "Червону руту" Володимира Івасюка.

Віктор Павлік виступив для волонтерів: відео

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