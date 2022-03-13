Українська співачка й авторка пісень Jerry Heil виїхала з України, щоб бути більш корисною за кордоном. Днями вона виступила з концертом у Нідерландах.

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Jerry Heil виступила в Амстердамі

Артистка вийшла на сцену в Амстердамі з українським прапором, який також був висвітлений на екрані позаду співачки. Глядачі спостерігали за її виступом просто неба.

Jerry Heil опублікувала уривок її виступу, в якому вона виконує свою пісню "Putin go home" ("Путін, йди додому") на тему війни в Україні. Зірка створила її зі слів шанувальників, а у приспів додала аналог відомої співанки "Путін – х**ло" – "Putin go home".

Jerry Heil виступила в Амстердамі:

Додамо, за кордон також виїхала співачка Джамала, бо вирішила, що так буде значно кориснішою. Вона дає інтерв'ю іноземним телеканалам та виступає в різних країнах, щоб зібрати кошти для України.