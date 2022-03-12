Джамала прибула до Вільнюсу, адже була запрошеною зіркою литовського "Голосу". У фіналі шоу співачка щемливо виконала гімн України й закликала підтримати наш народ у важкий час війни з російськими окупантами.

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Виконавиця опублікувала декілька історій в інстаграмі, де повідомила, що зараз вона знаходиться у столиці Литви. Джамала закликала усіх українців, які живуть у цій країні допомагати нашій армії.

Друзі, привіт, я зараз у Вільнюсі. Тут фінал "Голосу країни", де під час всього шоу будуть збирати гроші для української армії і для гуманітарної допомоги Україні,

– сказала Джамала.

Зірка також розповіла, що всі кошти з смс-голосування на фіналі "Голосу" надішлють на рахунки Збройних Сил України.

Коли Джамала виконувала український гімн у залі стояла повна тиша й всі глядачі, включно з суддями встали у знак поваги. Виконавиця заспівала а капелла й без жодного музичного супроводу, що лиш посилило атмосферу виступу.

Також Джамала поділилась, що дуже вражена тим, як її зустріли у Литві. Зі слів співачки, у Вільнюс майорить українськими стягами й всюди лунає "Слава Україні".

Нагадаємо, що на початку війни Джамала разом із дітьми виїхала за кордон – жінка відправилась до Туреччини. Вона вирішила, що повинна бути максимально корисною – саме це було причиною піти з бомбосховища та покинути Україну.