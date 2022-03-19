Сім'я українського музиканта Віктора Павліка на час війни перебралася на Західну Україну. Там родина робить все для того, щоб допомогти переселенцям і волонтерам.

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Віктор Павлік виступив для волонтерів

Днями зіркове подружжя вирушило до Виноградова, що у Закарпатській області. Там вони відвідали волонтерський штаб. Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова також поповнили гуманітарний склад.

"В такій простій обстановці є щось непідробне, справжнє, душевне. Ми зараз єдині, ми підтримуємо один одного. Сьогодні ми відвідали волонтерський штаб, де велика команда людей готує для переселенців, відправляє необхідні речі й ліки військовим та просто дбає про людей, яким зараз необхідна допомога. Щасливі були підняти дух і настрій для неймовірних людей", – поділилась пара.

На завершення Віктор Павлік виступив для волонтерів з гітарою. Він заспівав легендарну "Червону руту" Володимира Івасюка.

Віктор Павлік виступив для волонтерів: відео

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