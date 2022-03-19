Семья украинского музыканта Виктора Павлика во время войны перебралась на Западную Украину. Там семья делает все, чтобы помочь переселенцам и волонтерам.

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Виктор Павлик выступил для волонтеров

На днях звездные супруги отправились в Виноградов, что в Закарпатской области. Там они посетили волонтерский штаб. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова также пополнили гуманитарный состав.

"В такой простой обстановке есть что-то неподдельное, настоящее, душевное. Мы сейчас едины, мы поддерживаем друг друга. Сегодня мы посетили волонтерский штаб, где большая команда людей готовит для переселенцев, отправляет необходимые вещи и лекарства военным и просто заботится о людях, которым сейчас необходима помощь. Счастливы были поднять дух и настроение для невероятных людей", – поделилась пара.

В заключение Виктор Павлик выступил для волонтеров с гитарой. Он спел легендарную "Червону руту" Владимира Ивасюка.

Виктор Павлик выступил для волонтеров: видео

Кто еще выступает в поддержку Украины