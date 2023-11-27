Віктор Павлік відмовився від операції на серці: що про це каже його дружина

Блогерка Катерина Репяхова поділилась, що у її чоловіка, відомого співака Віктора Павліка мала бути планова операція восени.

Нещодавно Катерина повідомляла, що їхній спільний з Павліком син досі не розмовляє. Малюку вже понад 2 роки. Однак, дитина проходить лікування та вже демонструє певні успіхи.

Що це В житті б не купила собі, – Репяхова показала дорогий подарунок від Віктора Павліка на річницю

Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка

У своєму інстаграмі дівчина написала, що сьогодні – той день, якого вона дуже боялася. Деякі прихильники пари припустили, що це може бути операція у співака. Катерина відповіла ствердно на це повідомлення.

Йому потрібно робити операцію на серці. Не хоче ніяк,

– сказала вона.

Проблеми із серцем у Віктора Павліка – вроджені. Це передалося генетично, тому що у його мами була така ж сама ситуація. Йдеться про те, що один із клапанів серця перестав повноцінно працювати.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму Катерини Репяхової



Скриншот з історії / Фото з інстаграму Катерини Репяхової

Що відомо про здоров'я Віктора Павліка