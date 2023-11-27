Віктор Павлік відмовився від операції на серці: що про це каже його дружина
Джерело:Катерина Репяхова
Блогерка Катерина Репяхова поділилась, що у її чоловіка, відомого співака Віктора Павліка мала бути планова операція восени.
Нещодавно Катерина повідомляла, що їхній спільний з Павліком син досі не розмовляє. Малюку вже понад 2 роки. Однак, дитина проходить лікування та вже демонструє певні успіхи.
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Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка
У своєму інстаграмі дівчина написала, що сьогодні – той день, якого вона дуже боялася. Деякі прихильники пари припустили, що це може бути операція у співака. Катерина відповіла ствердно на це повідомлення.
Йому потрібно робити операцію на серці. Не хоче ніяк,
– сказала вона.
Проблеми із серцем у Віктора Павліка – вроджені. Це передалося генетично, тому що у його мами була така ж сама ситуація. Йдеться про те, що один із клапанів серця перестав повноцінно працювати.
Скриншот з історії / Фото з інстаграму Катерини Репяхової
Скриншот з історії / Фото з інстаграму Катерини Репяхової
Що відомо про здоров'я Віктора Павліка
- У травні блогерка повідомляла про проблеми зі здоров'ям у її чоловіка. Вона зазначила, що Павлік відчуває біль у руці. Тепер йому стало гірше. Дівчина сказала, що артист потребує лікування, бо є ризик, що взагалі не зможе підіймати руку.
- Невдовзі Катерина розповіла, що у Віктора погіршилось становище зі старою травмою. Тож, ймовірно, доведеться робити операцію. Але спершу вони спробують полікувати її ударно-хвильовою терапією.
- У липні артист пройшов обстеження та з'ясувалося, що у нього серйозні проблеми з серцем. За словами Катерини, Павлік народився з серцевою вадою. Тож йому потрібно ставити штучний клапан, бо природній – вийшов із ладу.