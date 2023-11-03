Водночас через гастролі артиста подружжю не вдасться відзначити свято саме 4 листопада, тож вони обмінялися подарунками й відсвяткували раніше. Цим блогерка поділилася з підписниками.

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Як Павлік та Репяхова відзначили річницю

Чоловік подарував коханій новий iPhone 15 у білому кольорі.

Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. В мене були 13 і 12. І чесно сказати, 12 люблю набагато більше,

– поділилася жінка.

Крім того, подружжя прогулялося Києвом. Зокрема, вони побували в метро й завітали до особливого кафе. Цікаво, що минуло чотири роки відтоді, як вони востаннє були в цьому закладі.



Як Катерина Репяхова та Віктор Павлік відзначили річницю знайомства / Скриншоти з інстаграм-сторіс Як Катерина Репяхова та Віктор Павлік відзначили річницю знайомства / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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