Водночас через гастролі артиста подружжю не вдасться відзначити свято саме 4 листопада, тож вони обмінялися подарунками й відсвяткували раніше. Цим блогерка поділилася з підписниками.
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Як Павлік та Репяхова відзначили річницю
Чоловік подарував коханій новий iPhone 15 у білому кольорі.
Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. В мене були 13 і 12. І чесно сказати, 12 люблю набагато більше,
– поділилася жінка.
Крім того, подружжя прогулялося Києвом. Зокрема, вони побували в метро й завітали до особливого кафе. Цікаво, що минуло чотири роки відтоді, як вони востаннє були в цьому закладі.
Як Катерина Репяхова та Віктор Павлік відзначили річницю знайомства / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Історія кохання Катерини та Віктора: головне
- За несподіваним поворотом подій Катерина Репяхова, з шанувальниці Віктора Павліка перетворилася на дружину кумира. Жінка розповідала, що з дитинства відвідує концерти виконавця й ніколи не могла уявити такий дивовижний подарунок долі.
- Доленосна зустріч майбутнього подружжя відбулася 4 листопада 2015 року після концерту Павліка. Це сталося у готелі в Миколаєві.
- Попри те, що артист був одружений на Ларисі Созаєвій, він все ж закрутив роман з Катериною, своїм концертним директором. Зрештою це призвела до розлучення з Ларисою та освічення Катерині.
- У травні 2020 року Віктор та Катя зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.