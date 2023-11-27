Недавно Екатерина сообщала, что их общий с Павликом сын до сих пор не разговаривает. Малышу уже более 2 лет. Однако ребенок проходит лечение и уже демонстрирует определенные успехи.
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Репяхова рассказала об операции Виктора Павлика
В своем инстаграмме девушка написала, что сегодня – тот день, которого она очень боялась. Некоторые поклонники пары предположили, что это может быть операция у певца. Екатерина ответила утвердительно на это сообщение.
Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак,
– сказала она.
Проблемы с сердцем у Виктора Павлика – врожденные. Это передалось генетически, потому что у его мамы была такая же ситуация. Речь идет о том, что один из клапанов сердца перестал полноценно работать.
Скриншот с истории / Фото из инстаграмма Екатерины Репяховой
Скриншот по истории / Фото из инстаграмма Екатерины Репяховой
Что известно о здоровье Виктора Павлика
- В мае блогерша сообщала о проблемах со здоровьем у ее мужа. Она отметила, что Павлик чувствует боль в руке. Теперь ему стало хуже. Девушка сказала, что артист нуждается в лечении, потому что есть риск, что вообще не сможет поднимать руку.
- Вскоре Екатерина рассказала, что у Виктора ухудшилось положение со старой травмой. Так что, вероятно, придется делать операцию. Но сначала они попытаются полечить ее ударно-волновой терапией.
- В июле артист прошел обследование, и выяснилось, что у него серьезные проблемы с сердцем. По словам Екатерины, Павлик родился с сердечным пороком. Поэтому ему нужно ставить искусственный клапан, потому что естественный – вышел из строя.