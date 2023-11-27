Недавно Екатерина сообщала, что их общий с Павликом сын до сих пор не разговаривает. Малышу уже более 2 лет. Однако ребенок проходит лечение и уже демонстрирует определенные успехи.

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Репяхова рассказала об операции Виктора Павлика

В своем инстаграмме девушка написала, что сегодня – тот день, которого она очень боялась. Некоторые поклонники пары предположили, что это может быть операция у певца. Екатерина ответила утвердительно на это сообщение.

Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак,

– сказала она.

Проблемы с сердцем у Виктора Павлика – врожденные. Это передалось генетически, потому что у его мамы была такая же ситуация. Речь идет о том, что один из клапанов сердца перестал полноценно работать.



Скриншот с истории / Фото из инстаграмма Екатерины Репяховой



Скриншот по истории / Фото из инстаграмма Екатерины Репяховой

Что известно о здоровье Виктора Павлика