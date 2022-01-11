Подружжя насолоджується часом удвох, відпочиває від метушні на березі океану. Ксенія активно ділиться яскравими світлинами в мережі.
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Євген Кошовий з дружиною на Мальдівах
Гуморист після насиченого передноворічного періоду потішив дружину романтичним подарунком. Євген організував подорож на Мальдіви, де в тиші, біля океану, на білосніжному пісочку насолоджується неймовірним часом.
Кохана Кошового – Ксенія неймовірно щаслива перебувати в цьому куточку планети. У довгому білому сарафані на тонких бретелях зіркова дружина босоніж прогулялася набережною. Волосся вона зібрала в ідеальний високий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж, щоб додати сяяння. Оскільки було досить сонячно, то очі Ксенії захищали сонцезахисні окуляри.
Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися. Так, Євген Кошовий?
– написала Ксенія під дописом.
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