Супруги наслаждаются временем вдвоем, отдыхают от суеты на берегу океана. Ксения активно делится яркими фотографиями в сети.

Смотрите также Экс-жена Дзидзьо отдыхает на Кубе: какую известную достопримечательность посетила SLAVIA

Евгений Кошевой с женой на Мальдивах

Юморист после насыщенного предновогоднего периода порадовал жену романтическим подарком. Евгений организовал путешествие на Мальдивы, где в тишине, у океана, на белоснежном песочке наслаждается невероятным временем.

Любимая Кошевого – Ксения невероятно счастлива находиться в этом уголке планеты. В длинном белом сарафане на тонких бретелях звездная жена босиком прогулялась по набережной. Волосы она собрала в идеальный высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж, чтобы добавить сияние. Поскольку было довольно солнечно, то глаза Ксении защищали солнцезащитные очки.

Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались. Да, Евгений Кошевой?

– написала Ксения под заметкой.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Украинские звезды на отдыхе