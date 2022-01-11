Для відпусток взимку знаменитості здебільшого обирають теплі країни. Не стало винятком і подружжя Цимбалюків. Актор разом із коханою під час різдвяних свят вивчає Африку.

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Тарас Цимбалюк з дружиною в Африці

Подружжя активно публікує світлини з іншого континенту. Закохані засмагають, насолоджуються неймовірною красою природи. Однією з найпопулярніших розваг на цьому континенті є сафарі. Звісно, що Тарас і Тіна не змогли оминути його увагою. Вони відправилися у мандрівку Кенією, щоб на власні очі побачити тварин, які мешкають там. Прекрасно те, що можна побачити їх не в клітках, а у природному середовищі, де вони не страждають, а живуть своїм життям.

Красива мандрівка в серце Африки,

– з ніжністю написала Тіна.

А ввечері Тарас і Тіна надають перевагу прогулянкам набережною. Вони щиро радіють, веселяться, роблять багато світлин, щоб потім переглядати їх і з ніжністю пригадувати цей чудовий період. Як Цимбалюки проводять відпустку – дивіться у фотодобірці.

Тарас і Тіна Цимбалюки в Кенії / Фото з інстаграмів закоханих

Зазначимо, де зірковий бомонд проводить зимові канікули можна переглянути за посиланням.