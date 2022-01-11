Поки більшість українських зірок відпочивають у теплих країнах, Камалія побувала в Лапландії – на батьківщині Санта Клауса. Там різдвяні свята пройшли з особливою атмосферою, адже на вулиці морозець щипав щічки, було багато снігу. Але й не обійшлося без пригод.
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Пригоди Камалії у Лапландії
Відпочинок артистки не минув без курйозів. Казкова відпустка завершилася тим, що довелося виходити з готельного номера через балкон. А все тому, що двері заблокувалися, а до персоналу Камалія не змогла додзвонитися. Пощастило, що апартаменти були на першому поверсі й можна було вийти через балкон.
Лапландія точно не хотіла нас відпускати! Довелося залишати апартаменти через балкон, оскільки не могли додзвонитися ні до кого. Двері чомусь заблокувались,
– розповіла виконавиця.
В артистки та її сім'ї не було іншого виходу, оскільки вони мали відправлятися в аеропорт. На літак родина все-таки встигла, однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Після приземлення в Україні виявилося, що лише 2 з 7 валіз долетіли цілими.
Та все це не змогло зіпсувати враження про незабутню відпустку у Фінляндії. Адже Камалія з найріднішими каталися на лижах, годували оленів, дегустували місцеву їжу та просто насолоджувалися неймовірною красою того дивовижного куточка планети.